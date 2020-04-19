سياسي فرنسي: قيمة مبابي لن تتجاوز 35 مليوناً بعد كورونا

توقع سياسي فرنسي أن يتسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بهبوط أسعار انتقالات اللاعبين بسبب الأزمة المالية التي سيخلفها، مشيراً إلى أن قيمة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قد تصل إلى 35 مليوناً فقط.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف مباريات كرة القدم حول العالم، ودخلت عدة أندية كبرى في مفاوضات مع لاعبيها على تخفيض أجورهم خلال الفترة الحالية، نظراً للخسائر المالية المتوقعة بسبب إيقاف النشاط الرياضي، وهو ما قد يؤثر على سوق الانتقالات المقبلة، إذ ستضطر الأندية إلى بيع اللاعبين بأسعار منخفضة لتغطية عجزها المالية.

وقال دانييل كوهين بينديت عضو البرلمان الأوروبي في تصريحات إعلامية أن قيمة مبابي البالغة حالياً 200 مليون يورو ستنخفض بشكل مهول، وأضاف: لن يكون سعر مبابي 200 مليون يورو بعد نهاية أزمة كورونا لأن الأندية لن تكون قادرة على الوفاء بمبلغ كهذا، أنا أتوقع بأن مبابي لن يكلف سوى 35 مليون يورو أو 40 مليوناً على الأكثر بسبب الأزمة التي تعاني منها أندية كرة القدم.

وأضاف: سيتم إعادة ضبط أسعار الانتقالات بسبب كورونا، ولن يقف الأمر هنا فقط، بل سيمتد إلى رواتبهم السنوية وكذلك حقوقهم من بيع الصور والإعلانات.

وجاء ذلك بعد أيام من إشارة تقارير صحفية في أوروبا إلى أن سوق الانتقالات المقبل سيشهد انخفاضاً حاداً في الأسعار، نظراً للخسائر المالية التي تسبب بها فيروس كورونا على ميزانيات الأندية ومنها الكبيرة.