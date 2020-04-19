نوير "غاضب".. ويطلب "التقدير" من مسؤولي بايرن

أبدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم انزعاجه واضطرابه من تداول وسائل الإعلام لتفاصيل المناقشات الجارية مع بايرن بشأن تمديد عقده مع الفريق.



واستنكر نوير (34 عاماً) في مقابلة مصورة مع صحيفة "بيلد آم سونتاغ" شارك فيها وكيله توماس كروث ، ما يتردد إعلاميا بشأن مدة وقيمة العقد التي يطلبها لتمديد ارتباطه ببايرن، وقال: يتضح لي تماما أنه من المثالية أن أدفع النادي لتمديد العقد لمدة خمس سنوات، كما يفترض أن يكون هذا أمرا غير معلن حاليا.



وأضاف : أنا في الرابعة والثلاثين من عمري ولا أستطيع أن أرى ما سأكون عليه عندما أبلغ التاسعة والثلاثين. هذا ما يجعل هذا التاريخ أمر غير عقلاني على الاطلاق.

وزاد: كان مهما دائما بالنسبة لي أن أستطيع الثقة في التعاون مع أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية وأنهم مثل ولائي كلاعب وقائد يتصرفون مع النادي، لكن إذا كانت الأمور تنقل إلى الخارج ، فهذا أيضا شيء يتعلق بالتقدير.



وأوضح كروث : يمكنني التأكيد بوضوح أننا في المفاوضات التي أجريتها مع حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن وأوليفر كان عضو مجلس إدارة النادي تحلينا بالمرونة دائما فيما يخص مدة العقد. مشيراً إلى أن مطالبة نوير براتب يبلغ 20 مليون يورو كان "خاطئا" أيضا.



وانضم نوير لفريق بايرن في 2011 قادما من شالكه. ويرتبط الحارس المخضرم ، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 ، بعقد مع بايرن حتى صيف 2021 .