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أرسنال يعلن تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفني

المصدر: لندن - رويترز
لاعبو أرسنال في لقاء سابق ضد وست هام
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أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5 في المئة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال النادي: سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة.

كلمات دالّة

#أرسنال, #كورونا

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