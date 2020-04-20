أرسنال يعلن تخفيض رواتب اللاعبين والجهاز الفني

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن لاعبيه وأفراد الجهاز الفني وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 12.5 في المئة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقال النادي: سيسري الخفض على إجمالي الدخل السنوي بنسبة 12.5في المئة هذا الشهر مع الانتهاء من كافة الأمور الإدارية الخاصة بالعقود في الأيام المقبلة.