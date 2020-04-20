الاتحاد الإسباني يتفق مع الرابطة بشأن استئناف التدريبات

المصدر: مدريد - أ ف ب

توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، الاثنين، إلى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الأندية المحترفة، كما أعلن المجلس الأعلى للرياضة التابع للحكومة الإسبانية.

وقال بيان صادر عن المجلس: المجلس الأعلى للرياضة ورابطة الدوري والاتحاد الإسباني توصلت إلى اتفاق بعودة التدريبات في صفوف الأندية المحترفة على الرغم من أن هذا القرار لا يزال مرتبطا بتطور تفشي فيروس كورونا المستجد والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة.

وأضاف البيان أن الأندية ستعود إلى التدريبات عندما تسمح الظروف الصحية بذلك مع الاعتماد على بروتوكولات صحية صارمة.

وبحسب الصحف الإسبانية الصادرة الاثنين، فإن الرابطة وهي الجهة التي تدير كرة القدم المحترفة، وضعت بروتوكولا لاستئناف التدريبات يتضمن (بعض إجراءات الحماية)، فحوصات للكشف عن الفيروس، وتدرج في التدريبات الفردية تمهيدا لأخرى جماعية.

واتفق الاتحاد والرابطة على رغبتهما في استكمال موسم 2019-2020.

وتم التوصل أيضا إثر هذا الاجتماع الذي استمر أكثر من 8 ساعات على تسديد بعض إيرادات حقوق النقل لكرة القدم "لإنقاذ رياضات أخرى".

وتابع بيان المجلس الأعلى للرياضة: كما تعهد رئيسا الرابطة والاتحاد الإسباني على انشاء صندوق بعشرة ملايين يورو لمساعدة الرياضيين الذيت يحتاجون إلى مساعدة ووجها الدعوة إلى جهات أخرى مثل نقابة اللاعبين للمشاركة فيه.