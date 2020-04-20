سيتيين يكشف المفاجأة: ميسي قد يفسخ عقده مع برشلونة

كشف كيكي سيتيين مدرب برشلونة الإسباني أن ليونيل ميسي قائد الفريق وأسطورته عبر التاريخ قد يفسخ عقده مع النادي الذي أمضى كل مسيرته الرياضية معه في أي وقت، بيد أنه أشار إلى ثقته برغبة النجم الأرجنتيني بالاستمرار في ملعب "كامب نو".

وقال سيتيين في تصريحات صحافية: علمت مؤخراً أن ميسي يستطيع فسخ عقده مع برشلونة، لكني أثق باستمراره في صفوف الفريق، كونه يملك الرغبة والحافز للفوز بالمزيد بالألقاب مع النادي.

وحول استمرار المنافسات في الدوري الإسباني، أجاب: أفضل "البقاء بالمنزل" وآمل في أن تكون هناك ضمانات لعدم توقف المسابقة مجددا حال استئنافها في الفترة المقبلة.

وأوضح: نريد جميعا استكمال البطولة وعودة المنافسة بشكل طبيعي. الحقيقة أنه يجب تجنب الازدحام والتكدسات، وستكون هناك احتمالية للعب بدون جماهير.

ويتولى سيتيين (60 عاماً) تدريب برشلونة منذ يناير الماضي وذلك خلفاً للمقال إرنيستو فالفيردي عقب خسارة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية.