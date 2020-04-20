كاسياس: الأزمة القلبية "غيّرت" طريقة تفكيري

كشف الإسباني إيكر كاسياس، حارس المرمى الدولي السابق، بأنه شعر بالحزن لمدة شهر بعد الأزمة القلبية التي فاجأته قبل نحو عام خلال تدريباته مع فريقه بورتو البرتغالي.

وقال كاسياس (38 عاماً) على قناة نادي بورتو باليوتيوب: كنت حزينا لمدة شهر بعد الأزمة القلبية، أخشى الذهاب للنوم أو إجهاد نفسي بدنيا. كان أمرا غير ممكن.

وأصبح كاسياس على ما يرام الآن، لكنه خضع لفترة علاج مكثفة للوصول إلى هذا الحال. وقال النجم السابق : أعتقد أن الأطباء فقط يمكنهم أن يقولوا ما يمكن وما لا يمكن أن أفعله.

وتعرض كاسياس للأزمة القلبية خلال التدريبات في مطلع مايو 2019 . وأضاف الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2010 : بعض الأشياء تغيرت منذ ذلك الحين ومعظمها تغييرات في طريقة تفكيري.