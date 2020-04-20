مانشستر يونايتد يخطف سانشو.. وينتظر موافقة دورتموند

توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إلى اتفاق بشأن تفاصيل صفقة انتقال جادون سانشو نجم دورتموند الألماني إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة وذلك بعد شهور من المفاوضات السرية ، حسبما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يعتقد بأنه ضمن الحصول على خدمات اللاعب الذي ينشط حاليا في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني وذلك بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل من خلال المفاوضات اسرية حيث لم يتبق سوى توقيع العقد بينهما.



وأشارت "الصن" إلى أن تشيلسي الإنجليزي أيضا يرغب في ضم سانشو البالغ من العمر 20 عاما ولكن اللاعب الشاب يبدو حريصا على الانتقال لمانشستر يونايتد بعد ثلاث سنوات من رحيله عن مانشستر سيتي.



وأوضحت الصحيفة أن الشهور الماضية شهدت مفاوضات سرية بشأن طول مدة العقد وقيمة الراتب والمكافآت وكذلك الشرط الجزائي الكبير المنتظر وضعه في العقد وأن مانشستر يونايتد يحتاج الآن إلى التفاوض النهائي مع دورتموند على قيمة الصفقة والتي ينتظر أن تصبح رقما قياسيا جديدا لأندية بريطانيا.



وأضاف التقرير أن دورتموند يرغب في الحصول على أكثر من 89 مليون جنيه إسترليني التي دفعها مانشستر يونايتد لضم بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي في 2019 .



وكان سانشو المولود في العاصمة البريطانية لندن ترك مانشستر سيتي وهو في السابعة عشرة من عمره بعدما سأم عدم المشاركة في المباريات تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا ، ولكنه بدأ التفكير في العودة لإنجلترا بعدما بدأ مانشستر يونايتد التواصل معه في الصيف الماضي.



وكان سانشو أحد الأهداف الأولى التي حددها النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في إطار خطته لتدعيم صفوف الفريق.