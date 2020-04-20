مهاجم توتنهام يقضي الخدمة العسكرية مع "مشاة البحرية"

بدأ الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم ، دورة تدريبية عسكرية تمتد لثلاثة أسابيع في بلاده ، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية يوم الاثنين.

ويقضي سون "27 عاما" فترة هذه الدورة في وحدة بسلاح "مشاة البحرية" في جزيرة جيجو بجنوب كوريا حتى الثامن من مايو المقبل فيما لا تزال منافسات الدوري الإنجليزي متوقفة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتعد الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية إلزامية ومن الممكن أن تمتد حتى 24 شهرا.

ولكن سون ، الذي ساهم مع زملائه في الفوز بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأسيوية عام 2018 ، سيلتزم وزملاؤه في الفريق بأداء التدريبات الأساسية بالإضافة لقضاء عدد من الساعات في خدمة المجتمع على مدار السنوات المقبلة.