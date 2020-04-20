وزراء الرياضة الأوروبيون يجتمعون لمناقشة أزمة كورونا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

يعقد وزراء الرياضة بدول الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "فيديو كونفرنس" لمناقشة آثار أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد على الرياضة.

وذكر الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أن وزراء الرياضة سيتبادلون وجهات النظر بشأن خطط دعم الرياضيين وكيفية ضمان استمرارهم في التدريبات والخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها لاستئناف النشاط بنجاح في قطاع الرياضة.

وتسبب تفشي وباء كورونا عالميا في تجميد الأنشطة الرياضية في دول الاتحاد الأوروبي، كما يواجه الرياضيون والأندية عقبات مالية نظرا لتوقف العائدات المالية.