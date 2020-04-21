أزمة كورونا تجبر ريال مدريد على الاحتفاظ بغاريث بيل

ذكر تقرير إخباري يوم الثلاثاء أنه بات من المؤكد بقاء الويلزي غاريث بيل ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حيث ليس من المرجح أن يتعاقد ريال مدريد مع نجوم كبار في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن بيل "30 عاما سيظل ضمن صفوف ريال مدريد، حيث لا يزال يتبقى عامان في عقده مع النادي، رغم علاقته المتوترة بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

وأضافت الصحيفة أن النادي الإسباني أبلغ نجم توتنهام الإنجليزي السابق، بأنه سيسعدهم استمراره مع الفريق.

وتابعت بأن افتقار ريال مدريد للأموال في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد- بالإضافة إلى مشروع تطوير استاد "سانتياغو برنابيو" الذي يصل إجمالي تكلفته إلى 500 مليون يورو- قد أدى إلى تعليق النادي إبرام أي صفقات كبيرة.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى اقتراب رحيل بيل عن ريال مدريد، لكن راتبه الأسبوعي البالغ 650 ألف يورو يمثل عقبة في طريق انضمامه إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

واقترب بيل من الرحيل إلى الدوري الصيني، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ويبدو أنه الآن في سبيله لاستكمال فترة عقده مع ريال مدريد.