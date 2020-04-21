إيقاف نشاط كرة القدم في هولندا حتى سبتمبر

أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، يوم الثلاثاء وقف نشاط كرة القدم الاحترافية في البلاد حتى مطلع سبتمبر المقبل بسبب جائحة كورونا، ما يعد إنهاء مبكرا للدوري الهولندي بدرجتيه.

وأوضح روته أنه سيتم حظر كل الفعاليات التي تحتاج إلى تصاريح لإقامتها حتى مطلع سبتمبر المقبل، ويسري هذا على مباريات كرة القدم بدون جمهور، وقال رئيس الحكومة الهولندية: لن تكون هناك كرة قدم احترافية حتى أول سبتمبر.

يشار إلى أن حظر النشاط الكروي في هولندا كان ساريا حتى مطلع يونيو المقبل، وكان الاتحاد الهولندي يسعى إلى استكمال الموسم بإقامة مباريات بدون جمهور (ثماني جولات).

غير أن الأندية الكبرى مثل اياكس امستردام وايندهوفن والكمار، دعت إلى إنهاء الموسم مبكرا، ويتصدر اياكس جدول الدوري وفقا للوضع الراهن يليه الكمار بنفس الرصيد من النقاط.