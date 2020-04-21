فالنسيا يعلن تخفيض الرواتب لمواجهة تداعيات كورونا

انضم فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين إلى العديد من الأندية في المسابقة، التي أعلنت عن خفض رواتب لاعبيها ومدربيها لمواجهة التداعيات المالية لتوقف المباريات بسبب جائحة فيروس كورونا.



وقال النادي في بيان إن الكثير من العاملين غير اللاعبين سيكون بمقدورهم الحصول على راتبهم كاملا خلال توقف النشاط، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين، ولم يكشف فالنسيا عن تفاصيل الاتفاق.



وقال النادي في بيان: أظهر الفريق الأول ولاعبو ومدربو الأكاديمية ومجلس الإدارة رغبة كبيرة في مساعدة النادي على الحفاظ على استقراره المالي في هذا الوقت الصعب للغاية وأجواء عدم اليقين التي تمر بنا جميعا.



وأضاف: وفي إطار حرص النادي على حماية الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر في مواجهة هذا الوضع الصعب سيواصل فالنسيا دفع أجور نسبة كبيرة من العاملين. ويعبر فالنسيا عن امتنانه للاعبي الفريق الأول لاظهار تضامنهم بخفض رواتبهم لمساعدة النادي على حماية العاملين وأسرهم في هذه الظروف بالغة التعقيد.



وكان فالنسيا يحتل المركز السابع في الدوري، حين تأجلت كرة القدم في إسبانيا لأجل غير مسمى الشهر الماضي قبل 11 مباراة من النهاية. ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد.