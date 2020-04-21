نيوكاسل.. بطل سابق يستهدف اعتلاء المنصات مجدداً

على الرغم من ابتعاده عن منصات التتويج لفترة طويلة، إلا أن نادي نيوكاسل الإنجليزي ما زال يحتفظ بهويته التي حققت له البطولات ووضعته منافسا على المقاعد الأوروبية.

وعلى مدار 128 عاما منذ تأسيسه، حقق نيوكاسل 4 بطولات دورية كانت الأولى في موسم 1904 – 1905 والأخيرة في 1926 – 1927، وفي مسابقة الكأس الإنجليزية فاز 6 مرات بالبطولة، كانت الأخيرة في عام 1955.

ولم تتوقف محاولات نيوكاسل في الفوز بالبطولة عند الخمسينيات الميلادية، إذ استطاع كيفن كيغان، نجم الفريق السابق ومدربه منذ 1992 من وضع "الماغبايز" في المركز الثاني مرتين متتاليتين خلف مانشستر يونايتد، في موسمي 1995-1996 و1996-1997، كما كون ثلاثيا هجوميا فتاكا، وهم الفرنسي جينولا والإنجليزيان ليس فيرديناند وآلان شيرر، الذي انتقل حينها بمبلغ قياسي عالميا، 15 مليون جنيه إسترليني.

وتعود بطولات نيوكاسل الأوروبية إلى مشاركته القارية الأولى في عام 1969 عندما حقق كأس المعارض على أويبوست المجري والتي غير اسمها لاحقا إلى كأس الاتحاد الأوروبي. كما استطاع النادي المقلم بالأبيض والأسود نيل بطولة إنترتوتو في 2006، قبل أن تلغى في 2008.

وبرفقة كيغان سطع نجم نيوكاسل عالميا وقاريا على الرغم من عدم تحقيقه البطولات، فعلى الصعيد الأوروبي وصل الفريق إلى الدور الثاني من كأس الاتحاد الأوروبي، يوروبا ليغ حاليا، قبل أن يعود ويبلغ ربع نهائي نسخة 1997، في الموسم الذي تلاه ورغم خروجه من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات إلا أنه هزم برشلونة الإسباني حينها بثلاثية في لقاء الذهاب.

وفي مطلع العقد الماضي تحت إشراف الفرنسي آلان باردو، استطاع نيوكاسل المنافسة على المراكز الأوروبية والوصول إلى الدوري الأوروبي بثنائية السنغاليين ديمبا با وبابيس سيسي ولاعب الوسط الراحل شيخ تيوتي والفرنسي يوهان كاباي.

واشتهر السنغاليان بتسجيلهما الأهداف الجميلة والعمل بشكل جماعي، إذ أحرز بابيس سيسي هدفا يعد من الأجمل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في مرمى تشيلسي بعام 2012 عندما ركل الكرة بخارج القدم اليمنى وهو في أقصى الزاوية اليسرى لتذهب في الزاوية البعيدة للحارس بيتر تشيك.

وتاريخيا، يلقب نيوكاسل بالماغبايز، وهو نوع من الطيور يمتاز بلونيه الأسود والأبيض، كما يكنى النادي الشمالي بـ"التونز" وهو نطق أهل المنطقة لكلمة مدينة. ويلعب الفريق على ستاد "سانت جيمس بارك" الذي افتتح في 1892 قبل أن تم توسعته لاحقا مطلع الألفية الحالية.

ولا ينافس نيوكاسل في مدينته أي ناد، إذ يشجع معظم القاطنين النادي المحلي، لذلك تعد مباراته أمام سندرلاند، الذي يبعد 30 دقيقة بالسيارة، الديربي الخاص بالمنطقة.

ويعتبر الإنجليزي آلان شيرر الهداف التاريخي للنادي وللدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفا وبفارق 80 عن أقرب منافسيه الممارسين للعبة وهو الأرجنتيني سيرخيو أغويرو صاحب المركز الرابع.