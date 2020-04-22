الاتحاد الهولندي يعلن عن إلغاء الموسم

قال الاتحاد الهولندي لكرة القدم في بيان إن الموسم انتهى فعليا يوم الثلاثاء، بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية والحفلات الموسيقية لمدة ثلاثة أشهر.



وأضاف الاتحاد أنه لن يواصل جهوده لاستكمال موسم 2019-2020 لكنه سيتشاور أولا مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، الذي يضغط على الدول الأعضاء لاستكمال الموسم.



وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن بلاده قررت تمديد الحظر على المناسبات العامة الكبرى حتى الأول من سبتمبر.



وأضاف روته أن التباطؤ "المشجع" في انتشار الفيروس سيمكن المدارس الابتدائية ودور رعاية الأطفال خلال ساعات النهار من إعادة فتح أبوابها في مايو.



وقال رئيس الوزراء الهولندي إن تخفيف القيود على نحو محدود ضروري لمنع أي عودة قوية لمرض كوفيد-19.



ورد الاتحاد الهولندي: بعد تمديد الحظر على الفعاليات التي تتطلب تصريحا حتى أول سبتمبر أصبح الموقف واضحا.



وثار جدل كبير في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة بشأن مدى إمكانية استئناف الموسم الذي تم تعليقه الشهر الماضي.