الصين تبني أكبر استاد مخصص لكرة القدم في العالم

أعلنت مجموعة إيفرغراند الصينية للاستثمارات العقارية أنها بدأت العمل في بناء أكبر استاد مخصص لكرة القدم في العالم بسعة 100 ألف متفرج في مدينة غوانزو بجنوب البلاد.

وقالت المجموعة الصينية إن العمل في بناء استاد غوانزو إيفرغراند لكرة القدم، والذي يطلق عليه استاد زهرة اللوتس بسبب تصميمه، بدأ يوم 16 أبريل وسيكلف حوالي 1.69 مليار دولار من أجل استكماله.

وأضافت أن هذا الاستاد سيستضيف مباريات غوانزو إيفرغراند المنتمي للدوري الصيني وسيجتاز سعة استاد كامب نو الخاص ببرشلونة ليصبح أكبر استاد بني خصيصا من أجل كرة القدم.

لكن استاد رونغرادو الأول من مايو في كوريا الشمالية، والذي بني لأغراض عديدة، سيبقى الأكبر في العالم بسعة 114 ألف متفرج.

وقالت المجموعة إنها اختارت تصميم اللوتس كزهرة صينية تقليدية، وأكدت أن المصمم حسن سيد، المقيم في شنغهاي، كان وراء التصميم، وسيضم الاستاد مناطق ترفيهية وتجارية ولتناول الطعام ومن المرجح استكماله بنهاية عام 2022.

وقالت الشركة إنها قررت بناء الاستاد لأن الصين لا تملك العدد الكافي من الملاعب المخصصة لكرة القدم وأكدت أنها تأمل أن تساعد هذه المنشأة في منح دفعة للكرة الصينية.

وكشفت المجموعة أنها تخطط لبناء ملعبين إضافيين بسعة حوالي 80 ألف متفرج في الصين، لكنها لم تستكمل بعد تصميم الملعبين.