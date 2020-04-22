قرار إلغاء الدوري الإنجليزي لا يثير قلق كلوب

اعتبر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن فكرة إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لا تثير قلقه، رغم أن الفريق وضع قدما على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، وذلك قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة المتوقفة حاليا في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتأمل أندية الدوري الإنجليزي في استكمال منافسات الموسم أيا كان توقيت النهاية، ولكن سيناريو الإلغاء، الذي يحرم ليفربول من اللقب، لا يصيب كلوب بالقلق.



وقال كلوب لقناة "سكاي سبورتس" يوم الأربعاء : الحياة تمثل تحديا مستمرا، ونحن ندرك ذلك في هذه اللحظة بالتحديد، حيث أننا لم يسبق لنا مواجهة مثل هذا التحدي الذي نمر به الآن، فالمواقف التي مررنا بها في الماضي واعتبرناها مشكلات كبيرة، باتت تبدو وكأنها لا شيء.

وأضاف: لن نتغير، هذا الفريق ليس فى حالة الاكتمال والجهوزية القصوى ، فهذا الأمر لم يتم بعد، فأمامنا مساحة واسعة للتطور ونحن نعمل من أجل ذلك. لدينا دماء جديدة جرى ضخها بالداخل، ويمكننا أن نصنع المزيج بذلك.