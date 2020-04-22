والد بارتي: سأكون سعيداً إذا انضم لأرسنال

أشار جيكوب بارتي والد لاعب الوسط الغاني الدولي توماس إلى أن فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يسعى لضم ابنه في الفترة المقبلة حسبما أوضح موقع (غانا ويب) الألكتروني.

وتسعى العديد من الفرق الأوروبية للظفر بخدمات بارتي، الذي يقدم أداء لافتا هذا الموسم مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، لاسيما أرسنال الذي يبدو في مقدمة الأندية الراغبة في ضمه، بعدما أجرى اتصالاته مع وكلاء اللاعب، وفقا للموقع الغاني.

وأبدى الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إعجابه ببارتي، حيث يرى أنه سيشكل إضافة قوية للفريق الإنجليزي، في ظل التقارير التي أشارت إلى رغبة لوكاس توريرا لاعب الفريق الملقب بـ(المدفعجية) في العودة للعب بالدوري الإيطالي.

في غضون ذلك ، أوضح موقع (غانا ويب) أن أتلتيكو يحاول إغراء بارتي بالبقاء في صفوفه من خلال تقديم عقد جديد له يتضمن العديد من المزايا، لاحباط محاولات أرسنال وغيره من الأندية الأخرى للحصول على خدمات اللاعب.

وألمح الموقع الغاني إلى أن جيكوب بارتي أجرى مناقشات مع ابنه حول اهتمام أرسنال به، موضحا على أن توماس منفتح على الانتقال إلى إنجلترا، لكن إتمام الصفقة المحتملة يعتمد إلى حد كبير على أتلتيكو مدريد. ورغم ذلك، شدد على أنه سيكون سعيدا حال انتقل نجله إلى الفريق اللندني.

وصرح جيكوب بارتي "اتصلت بإبني بعد سماع تلك التكهنات وقال لي إنها صحيحة. كما أكد لي أنهم يجرون محادثات معه وأرسنال".

وأضاف جيكوب "كل هذا يتوقف على العرض الذي يطلبه أتلتيكو. إذا ذهب إلى أرسنال فسيكون أمرا جيدا ، فإن لديهم الكثير من المشجعين في غانا. سأكون سعيدًا إذا قرر الانتقال إلى أرسنال. ما يناقشونه الآن هو كيف سيتخلى عنه أتلتيكو".

وانضم بارتي إلى أتلتيكو في عام 2013 ، وبعد قضائه معارا لأندية أخرى في عدة فترات أثبت نفسه كعنصر رئيسي في فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ويتمتع بارتي بعلاقات وثيقة مع والده، الذي اضطر لبيع ممتلكاته لتمويل انتقاله لأوروبا. وربما يكون رأيه حاسما في أي قرار يتخذه نجم المنتخب الغاني.