توقف نشاط كرة القدم يقلق نيمار

قال نيمار مهاجم باريس سان جيرمان يوم الخميس، إن عدم معرفة موعد استئناف نشاط كرة القدم يجعله يشعر بالقلق.

ويستعد المهاجم البالغ عمره "28 عاما" لاستئناف النشاط في منزله بالبرازيل المحاط بأسوار تحت إشراف ريكاردو روزا مسؤول الإعداد البدني الذي يعمل معه منذ فترة طويلة.

ورغم جهود روزا الكبيرة للإبقاء على نشاط نيمار عبر برنامج تدريبي يومي إلا أن نيمار قال إن توقف كرة القدم بسبب جائحة كوفيد-19 يمثل عبئا عليه.

وقال نيمار في موقعه على الإنترنت : لا أعرف متى سنعود للعب مجددا وهذا يتسبب في قلقي. أفتقد كرة القدم والمنافسة وأجواء النادي وزملائي في باريس سان جيرمان. إنه اشتياق حقيقي لكرة القدم. أثق في أن الجماهير تريد رؤية عودة اللاعبين للملعب وكلما كان ذلك قريبا كان أفضل. أتمنى أن يتم اتخاذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن.

وسجل نيمار 18 هدفا في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان قبل توقف الموسم في مارس الماضي.

وقال روزا إن مهمته الأساسية ليست زيادة الضغط الذي يعاني منه نيمار بالفعل.

وأضاف: تحتاج لفهم البيئة التي يعيش فيها هذا اللاعب. أحاول تخفيف ذلك عبر التحكم في معدل التدريب والغذاء. كل شيء يتم لذلك يتطور أداؤه ويتحسن طوال الوقت. أحاول تغيير أساليب ومعدل وكثافة التدريبات وتقسيمها بين تدريبات عامة وتدريبات محددة بالكرة.

وقال إن نيمار من الناحية البدنية كان أفضل من معظم اللاعبين، وأضاف :طوال هذه السنوات التي عملت خلالها معه ما أود أن أسلط الضوء عليه من الناحية البدنية هو أنه رياضي مميز. فضلا عن أنه رياضي رشيق وسريع فهو يملك الكثير من القدرة على التحمل والجلد. من الصعب أن تجد رياضيا يجمع بين هذه المهارات الثلاث معا. لكن في حالة نيمار فهو متفرد عن باقي الرياضيين لأنه يملك المهارات الثلاث.