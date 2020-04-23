فليك يدعم نوير ويحبط الصفقة الجديدة

شدد هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم على أن مانويل نوير يبقى هو الحارس الأول في النادي البافاري.

التصريحات المساندة للمدرب جاءت تزامنا مع المفاوضات التي يجريها النادي مع الحارس الدولي لتجديد عقده.

وقال فليك يوم الخميس لمجلة "كيكر شبورتس" :مانويل نوير بوضوح هو الحارس الأول لنا، لن يتغير أي شيء في الموسم المقبل، الكسندر نوبل يعرف ذلك.

ويمتد عقد القائد نوير "34 عاما" مع بايرن حتى 2021 لكن مفاوضات تجديد عقده تواجه صعوبات جمة.

وتعاقد بايرن مع نوبل "23 عاما" في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شالكه، وبعقد يسري مفعوله من الموسم المقبل، حيث من المنتظر أن يكون حارس المستقبل للفريق خلفا لنوير.

وأشار مدرب بايرن ميونخ : الكسندر نوبل سيحظى بنفس الثقة والتقدير مثل جميع حراس المرمى واللاعبين بالفريق، نريد أن نطوره بشكل أكبر، لكن من الواضح أيضا أن المستوى هو ما يهم في بايرن.

وترددت أنباء عن وجود بند في عقد نوبل يتعلق بمشاركته في عدد معين من المباريات، لكن فليك أكد من يلعب في نهاية المطاف هو دائما أمر يرجع للمدرب، ودائما أناقش هذا القرار مع جهازي المعاون.

كما دافع فليك عن مدير الكرة حسن صالح حميدزيتش ضد الانتقادات الموجهة ضده بسبب صفقة نوبل، مؤكدا أنه قرار جيد للغاية وحكيم جدا.

وختم بالقول : إذا كان بإمكانك التعاقد مع أفضل حارس شاب في ألمانيا فعليك أن تفعل ذلك، حسن قام بمهمة رائعة حقا.