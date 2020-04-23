واتفورد يؤجل رواتب لاعبيه

أعلن نادي واتفورد، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء عن توصله لاتفاق مع لاعبيه بشأن تأجيل الحصول على رواتبهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار النادي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد مناقشات إيجابية ومثمرة مع اللاعبين، بقيادة تروي ديني قائد واتفورد، وكذلك العديد من كبار لاعبي الفريق الأول.

وقال سكوت دوكسبري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لواتفورد "نحن ممتنون للاعبين لإدراكهم لأهمية الوضع ودعمهم لهذا النادي الرائع، إن هذا يبرز مدى تكاتفنا ووحدتنا.. ندرك أن مشجعينا ومجتمع واتفورد الأوسع يقدرون ذلك، ويظهرون وعيًا بضرورة أن يتعاون الجميع في هذه الأوقات الصعبة للغاية".

وأوضح رئيس واتفورد "يمكننا أن نفخر باللاعبين لاتخاذ هذه الخطوة. لقد أدركوا أن لديهم دورًا يلعبونه ولم يترددوا في اتخاذ قرار من أجل الصالح العام للنادي".

من جانبه، صرح تروي ديني لموقع واتفورد الرسمي "المحادثات التي تنم عن إحساس بالمسوؤلية مستمرة لبضعة أسابيع حتى الآن، بين اللاعبين وبعضهم البعض، ثم بيني - باعتباري قائدا للفريق - وبين سكوت".

يذكر أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اتخذت مجموعة متنوعة من التدابير المختلفة، بما في ذلك إدخال تخفيضات الأجور أو تأجيلها خلال أزمة الفيروس، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم حاليا.