"يويفا": على الاتحادات المحلية تحديد استمرار البطولات من عدمه

رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس، أن التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون "على أساس الجدارة الرياضية"، وذلك في حال تعذر استكمال الدوريات المحلية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد الاتحاد القاري خلال اجتماع لجنته التنفيذية يوم الخميس عبر تقنية الاتصال بالفيديو، بأن على الدول "استكشاف جميع الخيارات الممكنة" لإنهاء الموسم الذي توقف منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، موضحا "إذا تم إنهاء البطولة المحلية قبل الأوان لأسباب مشروعة... سيطلب "يويفا" (من الدوريات) اختيار أندية لمسابقات الاتحاد الأوروبي لموسم 2020-2021 على أساس الجدارة الرياضية" المستندة الى نتائج الموسم الحالي.

ورغم أمله باستكمال الموسم الحالي بطريقة أو بأخرى، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد الآن للنظر في "أسباب مشروعة" لإنهاء الدوريات المحلية حيث وصلت، مع اعتبار الترتيب الحالي نهائيا واستخدامه كأساس لتحديد الفرق المتأهلة إلى دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ومن المقرر أن تتخذ رابطة الدوري البلجيكي للمحترفين قرارا الأسبوع المقبل بإنهاء الموسم أيضا، ما يعني أن اللقب سيكون من نصيب بروج الذي كان متصدرا قبل التوقف، كما حال الدوري الأسكتلندي الذي يسير أيضا في الاتجاه ذاته، وذلك خلافا للدوري الألماني الذي يسعى إلى استئناف نشاطه في أوائل مايو.