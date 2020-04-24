حبس مسؤولين سابقين في أوساسونا بسبب الفساد

كشفت وثائق قضائية إسبانية يوم الجمعة إن خمسة مسؤولين سابقين في نادي أوساسونا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم صدرت عليهم أحكام بالسجن بعد أن أدينوا بتهم فساد.



وكشفت الوثائق عن صدور أحكام بالسجن أيضا على لاعبين سابقين في نادي ريال بيتيس بعد إدانتهما بتهم مماثلة.



وعاقبت المحكمة انخيل بيسكاي المدير السابق لأوساسونا بالسجن لثماني سنوات وثمانية أشهر وهي أطول مدة حكم بعد أن أدين بتهم منها سوء إدارة الأموال والتزوير والفساد الرياضي.



وحكم على لاعبي ريال بيتيس السابقين أنطونيو أمايا وتشابي توريس بالسجن لمدة عام لكل منهما بعد إدانتهما بالفساد الرياضي.



ولم يتسن على الفور الاتصال بريال بيتيس وأوساسونا للتعليق.