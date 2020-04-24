كوتينيو يخضع لجراحة في الكاحل

قال بايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن لاعب الوسط فيليب كوتينيو خضع لجراحة بسيطة في الكاحل الأيمن يوم الجمعة، وسيبدأ برنامج إعادة التأهيل خلال أسبوعين.

ويمكن للاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما والمعار من برشلونة لمدة موسم واحد أن يكون جاهزا لإكمال موسم الدوري الألماني المتوقف منذ منتصف مارس آذار، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأخفق كوتينيو في الظهور بأداء مقنع في ألمانيا وتشير تقارير صحفية إلى أنه بات هدفا لعدة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع عودة الدوري الألماني خلال الشهر المقبل مع إقامة المباريات بدون جماهير وعلى الأرجح سيتحدد الموعد النهائي لعودة المنافسات خلال اجتماع حكومي الأسبوع المقبل.

ويتصدر بايرن جدول المسابقة بفارق أربع نقاط ويبدو في طريقه لتمديد رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي.