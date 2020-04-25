تشيلسي: لن نخصم أجور اللاعبين ونطالبهم بالتبرع للجمعيات الخيرية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت أنه لن يفرض تخفيض الرواتب على لاعبيه لكنه طالبهم بمواصلة التبرع إلى الجمعيات الخيرية الملتزمة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي اللندني في بيان له "في الوقت الحالي، لن نطلب من الفريق الأول للرجال المساهمة ماليا (في أزمة كوفيد-19)، وبدلا من ذلك وجَّه مجلس الإدارة اللاعبين إلى تركيز جهودهم على مواصلة دعم القضايا الخيرية الأخرى".

وأوضح تشيلسي أن "مفاوضات مكثفة جرت مؤخرا بين ممثلين عن مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول لمناقشة كيفية المساهمة ماليا لمساعدة النادي خلال أزمة فيروس كورونا"، مضيفا "كان الهدف من هذه المفاوضات إيجاد شراكة مفيدة من أجل الحفاظ على وظائف الموظفين، وتعويض المشجعين والمشاركة في الأنشطة الخيرية".

وتابع "نحن ممتنون للفريق على لعبه لدوره في مساعدة النادي في أنشطته المجتمعية والخيرية، عبر هاشتاغ #اللاعبون معا لدعم (هيئة الصحة الوطنية البريطانية)".

وتهدف عملية #اللاعبون معا التي أطلقها لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي، إلى جمع وتوزيع الأموال على الجمعيات الخيرية التي تدعم هيئة الصحة الوطنية.

وابرز النادي اللندني أنه "مع تطور هذه الأزمة، سيستمر النادي في إجراء محادثات مع الفريق الأول للرجال بشأن المساهمات المالية في أنشطة النادي".

وكان تشيلسي ينوي تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 10 بالمئة في الوهلة الأولى بحسب وسائل الإعلام البريطانية، وهو رقم أقل من الاقتراح الذي تقدمت به رابطة الدوري والقاضي بتخفيض الرواتب بنسبة 30 بالمئة.

وأعلنت أندية أرسنال وساوثهامبتون ووست هام يونايتد وواتفورد في الأسابيع الأخيرة توصلها إلى اتفاق مع لاعبيها لتخفيض أو تأجيل دفع رواتبهم.