رئيس لاتسيو: الحاجة إلى "المال" ستعيد الدوري الإيطالي

يعتقد كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم أن الأهمية المالية لكرة القدم في إيطاليا هي السبب الرئيسي الذي سيسمح باستئناف الدوري الإيطالي خلال وباء فيروس كورونا.

وقال لوتيتو في تصريحات إعلامية: نحن صناعة كبيرة تضخ 1.2 مليار يورو في خزانة الدولة كل عام، وبعد ذلك هناك مساهمات تقدمها كرة القدم لرياضات أخرى. يتم تمويل اللجنة الأولمبية الإيطالية بـ460 مليون يورو حيث تدر كرة القدم دخلا بالمليارات.

وينتظر العشرون ناديا الناشطين في دوري الدرجة الأولى، والذي أفيد أنها قد تخسر 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم، رد الحكومة بشأن خطة استئناف التدريبات بعد تخفيف غلق البلاد يوم 3 مايو.

وسوف تبدأ الفرق التدريبات بشكل منعزل في معسكرات مخصصة، على أن تُقام الـ12 جولة المتبقية بدون حضور الجمهور أواخر مايو أو مطلع يونيو المقبل.



وأعلن لوليتو مطلع الشهر الجاري أن ملعب لاتسيو في فورميلو تم تعقيمه بالكامل وبات جاهزا، بينما قدم الاتحاد الإيطالي بروتوكولا للحكومة للتدريب بشكل آمن.



ويدعم فريق لاتسيو، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر، استئناف الدوري بشكل رسمي، وقال الرئيس: للأسف، تم تعليق الدوري يوم 9 مارس الماضي، في وقت كنا فيه في أفضل حالتنا بدنيا وذهنيا.