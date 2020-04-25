رئيس وزراء بولندا: استئناف الدوري في 29 مايو

المصدر: وارسو - د ب أ

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي يوم السبت استئناف فعاليات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في التاسع والعشرين من شهر مايو المقبل.

ومن المنتظر أن تقام المباريات المتبقية من الموسم بدون جمهور، مبدئيا، في ظل جائحة كورونا.

وقال موارفيتسكي:" يمكننا عندئذ أن نستمتع بالرياضة أمام شاشة التلفزيون"، مضيفا أن مرحلة تالية ستتضمن فتح الاستادات.

وقالت وزيرة الرياضة، دانوتا دموفسكا-اندريتسيوك، إنه يجب على اللاعبين الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين قبل أن تعود الأندية إلى التدريبات.

وكانت بولندا ألغت في العاشر من الشهر الماضي جميع الفعاليات الكبرى، وبينها مباريات كرة القدم، كإجراء وقائي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.