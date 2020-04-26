برشلونة يجمد محادثات تجديد تعاقده مع تير شتيغن

جمد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم محادثات تمديد التعاقد مع حارسه الألماني الدولي مارك-أندريه تير شتيغن، مؤقتا بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "سبورت" يوم الأحد أن برشلونة يحتاج إلى استيضاح الصورة مبدئيا بشأن التداعيات المالية للأزمة، حتى يتمكن من تقديم عرض نهائي لتمديد الحارس الألماني، 27 عاما.

في الوقت نفسه، أكدت الصحيفة أن علاقة تير شتيغن مع النادي، الذي انتقل إليه في 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، ومع زملائه "ممتازة".

وكتبت الصحيفة أنه "لا تزال هناك رغبة في الوصول إلى اتفاق"، مشيرة إلى أن جيرد فوم بروخ، وكيل أعمال تير شتيغن، أبدى تفهمه الكامل لقطع المفاوضات، لكنه قال إن القرار لم يخل من مخاطر لأن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبدت اهتمامها بتير شتيغن ومن بينها يوفنتوس تورين ومانشستر سيتي.

ويمتد عقد تير شتيغن الحالي مع برشلونة حتى عام 2022، ويشار إلى أن المفاوضات حول أنماط التمديد المحتمل مستمرة منذ فترة لكن دون التوصل إلى اتفاق.