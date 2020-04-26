رئيس دورتموند يحذّر الدوري الألماني من "الانحدار"

يرغب هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند في استئناف موسم الدوري الألماني لكرة القدم في أقرب وقت ممكن على أن تقام المباريات بدون جمهور.



وهناك مساعٍ لاستئناف البوندسليغا في مايو المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.



وقال فاتسكه لمحطة "سكاي تي في" يوم الأحد: إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة فإن البوندسليغا بأكملها ستتعرض للانحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل الذي عرفناها به.



وأضاف: بالتأكيد أدرك أن الكثير من الجماهير تقول إنه لن تكون هناك أجواء داخل الملعب وهذا الأمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، ولكن المسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم.



وتتبقى تسع جولات على نهاية موسم البوندسليغا وبإقامة هذه المباريات سيتم رفع الحظر عن حوالي 300 مليون يورو من عائدات البث التلفزيوني.