روبن يلمح للعودة من الاعتزال

ألمح النجم الهولندي المعتزل أريين روبن إلى أنه ربما يتراجع عن فكرة اعتزاله كرة القدم، ليعود إلى المستطيل الأخضر من جديد.

وقرر روبن إنهاء مسيرته الكروية في الصيف الماضي، بعد فترة رائعة قضاها داخل الملاعب مع فرق غرونينغن وأيندهوفن الهولنديين وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بالإضافة لمنتخب هولندا. وتوج روبن بأكثر من لقب للدوري في هولندا وإنجلترا وإسبانيا قبل أن يستقر في ميونخ.

ورغم معاناة الجناح الدولي الهولندي من الكثير من الإصابات خلال مشواره مع بايرن، لكنه أمضى عقدا من الزمان مع الفريق البافاري، الذي فاز معه بثمانية ألقاب للدوري الألماني بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

وتم ربط روبن بالعودة إلى وطنه في الصيف الماضي، حيث أبدى أيندهوفن وجرونينجن الهولنديين رغبتهما في التعاقد معه، لكنه اختار تعليق حذائه إلى الأبد بمجرد انتهاء عقده مع بايرن الموسم الماضي. ورغم أنه يقضي عامه الأول بعد الاعتزال، لكن روبن، 36 عاما، اعترف بأنه فكر بالفعل العودة للملاعب مجددا.

وصرح روبن في مقطع صوتي بثه الموقع الإلكتروني الرسمي لبايرن يوم الأحد "في البداية لم أفتقد كرة القدم على الإطلاق. ولكن بعد ذلك كانت هناك مرحلة عاودتني خلالها فكرة العودة واللعب قليلا مرة أخرى".

وأضاف "مازال ينتابني هذا الشعور من وقت لآخر. مع هذا الفيروس (كورونا)، إنه وقت غريب للغاية بالنسبة للجميع. ولكن عندما يعود النشاط لمنافسات كرة القدم ربما تعاودني فكرة العودة مرة أخرى. إنني مجرد رجل رياضي".

كان روبن يواظب على مؤازرة بايرن كمشجع بعدما قرر الاعتزال، على الرغم من أنه لم يتمكن من دعم الفريق في كل المباراة خلال الموسم الحالي". وأضاف روبن "فاتني الكثير من المباريات ، كنت مشغولاً فقط. لم أتمكن أبداً من التخطيط لأي شيء بشكل خاص".

أضاف النجم المعتزل "عندما تكون متقاعدا، لا أحد ينتظرك ولكنك تحتاج إلى شيء يستحق الاستيقاظ له. في حالتي تلك، أعتقد أنهم أطفالي".

ولم يخطط روبن للمسار الذي سيسلكه بعد الاعتزال، حيث أعرب عن رغبته في العمل بالإدارة، ثم قام بتدريب الفريق الذي يلعب له ابنه في عدد قليل من الحصص التدريبية. وكشف روبن في نهاية حديثه "ليس لدي شيء محدد في ذهني".