كلوب يبدي اهتمامه بضم مبابي

كشفت تقارير فرنسية أن يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أجرى اتصالا هاتفيا مع والد النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي خلال فترة توقف المسابقات الرياضية حاليا بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع "لو10سبورت" الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن كلوب يُعَدُّ منذ فترة طويلة من أشد المعجبين بالنجم الفرنسي الشاب والذي يعتبره البديل المثالي في حال رحيل محتمل للنجم ساديو ماني، وذلك لما يتمتع به من سرعة تجعله مؤهلا لطريقة لعب بطل الدوري الإنجليزي.

ويرتبط مبابي بعقد مع نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، يستمر حتى 2022، وذكر الموقع أنه لا يمكن انتقال اللاعب من النادي بأقل من 200 مليون يورو وذلك على الرغم من تراجع أسعار الانتقالات بسبب أزمة كورونا.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تمديد عقده مع المهاجم الدولي ورفع راتبه السنوي إلى نفس مستوى النجم البرازيلي نيمار (والذي يقدر بـ30 مليون يورو). يذكر أن مبابي، الذي يتولى والده إدارة أعماله، رفض إجراء مفاوضات حول عقده حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني هو النادي المرشح أن ينضم إليه مبابي حيث كان النجم الفرنسي يحلم به وهو صغير، كما أن لقيادة النادي الملكي علاقات جيدة مع مسؤولي باريس سان جيرمان.