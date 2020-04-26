كين يخرق قواعد التباعد الاجتماعي.. وإيفرتون يصدر بياناً

وجه نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم تنبيهاً شديد اللهجة إلى مهاجمه الإيطالي الشاب مويز كين، بعد إقامته حفلاً في منزله، في مخالفة صريحة لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشارت تقارير صحافية إنجليزية إلى أن كين (20 عاماً) نشر عبر مجموعة خاصة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوراً من حفلة أقامها في منزله شارك فيها عدد من الأشخاص من الجنسين، واستمرت حتى وقت متأخر من الليل.

وأتى ذلك في ظل فرض السلطات في المملكة المتحدة قيودا صارمة على حركة التنقل والتجمع من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19" أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص حول العالم، منهم أكثر من 20 ألفا في بريطانيا.

وأفاد إيفرتون في بيان نشرته وسائل إعلام إنجليزية صباح الأحد: هالنا اكتشاف أن لاعبا في الفريق الأول تجاهل نصائح الحكومة وسياسة النادي في ما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد. لقد أعرب النادي بشكل صارم للاعب عن خيبة أمله جراء هذا التصرف، وكان واضحا بالتشديد على أن خطوات كهذه هي غير مقبولة.

ويدافع كين عن ألوان إيفرتون منذ صيف العام 2019، بعد انتقاله إليه من يوفنتوس الإيطالي. وعلى رغم بروزه اللافت في بلاده في نهاية موسم 2018-2019، فشل كين حتى الآن في ترك الانطباع نفسه في إنجلترا، واكتفى بتسجيل هدف واحد فقط في 26 مباراة خاضها مع إيفرتون، قبل توقف منافسات كرة القدم منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.