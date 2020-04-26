نقابة الشرطة الألمانية: "مباريات الأشباح" ليست حلاً

حذرت نقابة الشرطة الألمانية من احتمالات تجمع الجماهير في مناطق متفرقة في حالة تطبيق فكرة إقامة المباريات بدون جماهير من أجل استكمال منافسات الموسم الحالي من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ولا يزال تعليق منافسات كرة القدم في ألمانيا قائما في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأمل الأندية وكذلك المسؤولين في استكمال منافسات الموسم، حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير وهو ما يطلق عليه في ألمانيا "مباريات الأشباح"، وذلك أملا في تقليص الخسائر المالية الخاصة بعائدات البث التليفزيوني.

وقال يوري راديك نائب رئيس مجلس إدارة نقابة الشرطة الألمانية، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه سونتاج تسايتونج" :"مباريات الأشباح خطيرة، حتى لو قدم المنظمون كل الاحتياطات في الاستاد لضمان تطبيق قواعد السلامة وتقليل مخاطر انتقال العدوى بأكبر شكل ممكن."

وأضاف راديك أنه من حق رابطة الدوري الألماني أن تعمل على إيجاد خطة لاستئناف منافسات الموسم، مضيفا "لكن يبدو أنها لم تتخذ كل الجوانب في الحسبان."

وأوضح أنه من الممكن التحكم في كل ما يحدث في الاستاد، لكن لا يمكن التحكم بشكل كامل فيما يمكن أن يحدث في الأماكن خارجه، مشيرا إلى إمكانية احتشاد الجماهير خارج الاستادات لمؤازرة لاعبيهم، وهو ما قد يؤدي لزيادة انتشار العدوى.