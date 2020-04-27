أندية الدوري الإنجليزي تسعى إلى استئناف النشاط في يونيو

المصدر: لندن - د ب أ

تسعى أندية الدوري الإنجليزي إلى استئناف المسابقة في الثامن من يونيو المقبل، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الاثنين.

وأوضحت الإذاعة أن الأندية ستناقش كيفية إقامة الـ92 مباراة المتبقية من الموسم خلال اجتماعها يوم الجمعة المقبل.

وقد بات في حكم المؤكد إقامة المباريات بدون جمهور، شريطة موافقة الجهات السياسية والصحية المعنية.

وأضافت الإذاعة أن الأندية تهدف إلى إنهاء الموسم بحلول نهاية يوليو المقبل، ويتعين على الأندية أن تبدأ التدريبات في موعد أقصاه الثامن عشر من مايو المقبل في حال كان استئناف الدوري في الثامن من يونيو المقبل.

يشار إلى أن ناديي أرسنال وبرايتون آند هوف البيون فتحا ساحتهما التدريبية اليوم للتدريبات الفردية للاعبين.

وحسب التقرير الإذاعي، فإن الأندية تعتزم التشاور أيضا حول مكان إقامة المباريات المتبقية وذلك خلال اجتماعها عبر الفيديو كونفرانس يوم الجمعة المقبل.

وكانت هناك تكهنات منذ فترة بأن المباريات سيتم إقاماتها في أماكن قليلة مختارة ومحايدة، ربما ليس في استادات ولكن في ساحات تدريب.

يشار إلى أن منافسات الدوري الانجليزي متوقفة منذ مطلع مارس الماضي مع تفشي فيروس "كورونا".