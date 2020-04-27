إنييستا: العمل مع غوارديولا متعة لا توصف

وصف النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسل كوبي الياباني حالياً، العمل مع المدرب بيب غوارديولا في برشلونة بأنه كان أكثر فترة ممتعة له في مسيرته الرياضية، مشيراً إلى أن الهولندي لويس فان غال منحه الثقة ونقله إلى عالم الاحتراف.

وقال إنييستا الفائز ببطولتي كأس العالم وبطولة أوروبا، في مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية: دائما أقول إنني مدين لكل المدربين الذين دربوني، بما في ذلك هؤلاء الذين دربوني في شبابي. تعلمت من الجميع، الكل ساعدني لأصبح لاعباً أفضل في كرة القدم، وأطور من نفسي كشخص، فعلى سبيل المثال، لويس فان غال كان مهماً للغاية لأني شاركت للمرة الأولى تحت قيادته. لقد وضع ثقتي بنفسي وحولني إلى لاعب كرة قدم محترف.



وزاد أندريس: بالنسبة لي أكثر فترة ممتعة كانت مع برشلونة عندما تواجد بيب غوارديولا كمدرب، وتشافي وميسي داخل الملعب، لقد حققنا أكبر نجاح ممكن خلال تلك الفترة.

وحقق إنييستا الثلاثية (الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا) تحت قيادة غوارديولا مع فريق برشلونة في موسم 2008-2009.



وفي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، سجل هدف الفوز على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية. وقال إنييستا: يبدو أن هدفي حرك دولة كاملة، إن الفوز بكأس العالم حلم لأي لاعب كرة قدم، سأكون سعيداً حتى لو لم أسجل، فالأهم أن إسبانيا حصلت على البطولة.



وتولى فان غال تولى تدريب برشلونة في الفترة من 1997 وحتى 2000 وعاد في فترة قصيرة عام 2002 لتدريب الفريق وهي الفترة التي شهدت ظهور إنييستا لأول مرة مع الفريق.