طبيب إسباني ينصح بتعقيم "الكرات" عند استئناف الدوري

أكد طبيب بارز في الرياضة أنه سيكون هناك حاجة لتعقيم الكرات والملاعب بشكل مستمر عند استئناف موسم كرة القدم الإسبانية لتقليص فرص إصابة اللاعبين والمسؤولين بفيروس كورونا المستجد.



وتوقفت الكرة الإسبانية منذ العاشر من مارس بسبب جائحة فيروس كورونا بينما يخطط المسؤولون لاستئناف الموسم الجاري لتجنب الخسائر المادية الضخمة رغم عدم تحديد موعد لذلك حتى الآن.



وأكد رفائيل راموس، رئيس رابطة أطباء فرق كرة القدم الإسبانية، على أهمية توفير الظروف المناسبة عند استئناف المباريات دون حضور مشجعين في الفترة المقبلة.



وأبلغ راموس صحيفة "إيل باييس" مساء يوم الأحد: كل الأشياء وحتى الملاعب يجب تعقيمها قبل المباراة وبين الشوطين وبعد ذلك، فمن الممكن الإصابة بالعدوى بسبب كرة مجهولة لكن عندما تصطدم كرة معقمة بسطح معقم يكون من الصعب التعرض للعدوى.



ويعتقد راموس أن الأجهزة الطبية تشعر بالقلق أيضا بشأن زيادة أعداد المصابين عند استئناف الموسم بسبب اضطرار اللاعبين إلى المران في المنزل في ظل إجراءات العزل العام في إسبانيا.



وأضاف : لا نشعر بالقلق فقط بسبب الفيروس. سيمر على اللاعبين ثمانية أسابيع دون تنافس وبعد الحبس بمنازلهم وليسوا جميعا يملكون منازل كبيرة يوجد فيها أماكن مخصصة لتدريبات اللياقة البدنية.



وتابع: لا نعرف الفترة المطلوبة من أجل الجاهزية دون وجود زيادة في أعداد المصابين لذا علينا تمديد فترة الإعداد بأكبر شكل ممكن حتى نضمن أننا وصلنا إلى الحد الأدنى من المخاطر.