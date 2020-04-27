طموح بايرن ميونخ يثير قلق البرازيلي كوتينيو

يطمح نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن يكون الأفضل دائما، حتى في أوقات الأزمات، وهذا ربما يوحي بأنباء سيئة للبرازيلي فيليب كوتينيو المعار للفريق من برشلونة الإسباني.

ويتوقع أن تقل الانتقالات الكبيرة في أوروبا هذا العام بعد أن توقفت الدوريات بسبب وباء فيروس كورونا، وحدوث أزمات اقتصادية للأندية. ولكن بايرن ميونخ مازال جريئا.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونخ لصحيفة "فيلت آم سونتاغ" : نريد أن نقوي فريقنا بموهبة كبيرة من أوروبا، وأن نجلب نجما دوليا لبايرن ميونخ، والذي من شأنه أن يرفع جودة الفريق والمساعدة على تقديم كرة قدم مثيرة ومربحة للجماهير.

وكان يفترض أن يكون صانع الألعاب البرازيلي كوتينيو هو النجم الدولي،عندما أعير لبايرن ميونخ قادما من برشلونة في أغسطس.

والآن خضع اللاعب لجراحة في الكاحل، وبما أن هناك عدم وضوح للرؤية لاستئناف منافسات الدوري الألماني بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، ربما يكون اللاعب بالفعل خاض آخر مبارياته مع حامل لقب الدوري الألماني.

وتنتهي فترة إعارة كوتينيو لبايرن يوم 30 يونيو المقبل، ويبدو أنه من غير المرجح، وفقا لتصريحات حميديتش، أن بايرن ميونخ سيقوم بتفعيل خيار الشراء المقدر بـ120 مليون يورو.

وحتى لو كان هناك خصما كبيرا في سعر اللاعب في أوقات فيروس كورونا فإنه على الأرجح لن يغير هذا شيئا. وربما يحصل كوتينيو (27 عاماً) على وداع بسيط رغم أنه ارتدى القميص رقم 10 التاريخي، بعد ثمانية أشهر فقط من اعتزال آرين روبن.

وكان بايرن لا يرحم في الماضي، إذ استعار خاميس رودريغيز من ريال مدريد، قبل أن يقرر عدم شرائه بسبب أداء متذبذب مثل كوتينيو حاليا.

وتكمن المشكلة الرئيسية بالنسبة لكوتينيو في بايرن ميونخ هي استعادة توماس مولر لمستواه، حيث عانى مولر بشدة في الموسم الماضي واستبعد من المنتخب الألماني، ولكنه كان مذهلا هذا الموسم، ويقود قائمة صانعي الأهداف حالياً في مسابقة الدوري بعدما صنع 16 هدفا.

وبكل وضوح، يفضل هانسي فليك، المدير الفني لبايرن، مولر وهو ما ظهر عندما حصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على عقد جديد حتى 2023.

ويركز بايرن ميونخ على لاعبين آخرين، يحتاجون لتمديد عقودهم، بدلا من تأمين التعاقد مع كوتينيو، إذةتنتهي عقود تياغو ألكانتارا، وديفيد ألابا، والقائد مانويل نوير في 2021. وأصبحت المفاوضات مع الأخير معقدة لاسيما مع انضمام ألكسندر نوبل حارس شالكه لبايرن في يوليو المقبل.

والأمر ليس متعلق فقط بأن كوتينيو عانى للتأقلم مع الدوري الألماني. لم يبدأ كوتينيو في المباراة التي فاز بها بايرن على تشيلسي 3 - صفر في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا. والآن ربطت وسائل إعلام، اسمه بشكل قوي، في الفترة الحالية، بالانتقال لصفوف تشيلسي.

وربما يبحث بايرن ميونخ عن اسم كبير، ولكن يبدو أن وباء فيروس كورونا سيظل يقيد الانفاق على الانتقالات في الدوريات المختلفة. وربما تكون العودة لبرشلونة هي الخيار المرجح بالنسبة لكوتينيو.