فريق أرسنال يعود إلى التدريبات

عادت مجموعة من لاعبي نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم لخوض تدريبات بمركز التدريب التابع للنادي، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقه في منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، حسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، يوم الاثنين.

وكان النادي اللندني أعلن الأسبوع الماضي، أن مركز تدريبات الفريق المعروف باسم "لندن كولني" سيكون متاحا للاعبين مرة أخرى ابتداء من الاثنين، وذلك رغم أن بريطانيا مازلت مغلقة.

وذكرت "ميرور" أن اللاعبين سيتدربون بشكل فردي تماشيا مع التوجيهات الحكومية، في الوقت الذي يفرض فيه النادي إجراءات صارمة على لاعبيه.

وأضافت أن اللاعبين هيكتور بيليرين وداني سيبايوس وديفيد لويز وإيمليانو مارتينيز وسيدريك سواريس، كانوا أول من وصل إلى مقر تدريبات الفريق، بشكل منفصل، حيث قاد كل واحد منهم سيارته الخاصة.

وكانت منافسات الدوري الإنجليزي توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.