نادي غوادالاخارا يعلن وفاة بالكازار

المصدر: غوادالاخارا - د ب أ

أعلن نادي تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي لكرة القدم يوم الأحد وفاة النجم السابق توماس بالكازار، جد اللاعب خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، عن عمر يناهز 88 عاما.

وشارك المهاجم السابق بالكازار مع المنتخب المكسيكي في كأس العالم 1954 وسجل هدفا لمنتخب بلاده في المباراة التي خسرها أمام فرنسا 2 - 3.

ولعب بالكازار لفريق تشيفاز غوادالاخارا بين عامي 1949 و1958، وبعدها عمل كمدرب مساعد.

وتقدم نادي باير ليفركوزن الألماني، الذي لعب له تشيتشاريتو، بالعزاء ونشر عبر "تويتر" صورة للراحل بالكازار مع خافيير هيرنانديز.