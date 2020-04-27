هونيس يتمنى بقاء "أفضل حارس في العالم" مع بايرن

أبدى أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، رغبته في أن يوقع مانويل نوير حارس المرمى، على عقد جديد مع الفريق حامل الرقم القياسي في الفوز بلقب مسابقة الدوري وذلك رغم تدعيم الفريق لصفوفه بالحارس ألكسندر نوبل القادم من شالكه.



وقال هونيس في تصريحات لمجلة "كيكر"الألمانية، يوم الاثنين : سأرحب بذلك حقا وسأكون سعيدا للغاية، لو بقى نوير في بايرن للسنوات المقبلة، لأنه لازال أفضل حارس مرمى في العالم.



وأضاف: وبالمثل، أرى من وجهة نظري أن التوقيع مع ألكسندر نوبل يعد قرارا صحيحا بنسبة مئة بالمئة، وهذا عمل رائع من حسن صالح حميديتش المدير الرياضي بالنادي".



وكان نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني (34 عاماً) دخل في مفاوضات مع ناديه لأسابيع بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي عام 2021.

وسيدعم نوبل صفوف الفريق كحارس بديل، في صفقة تم الاتفاق عليها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنها واجهت انتقادات عديدة خارج النادي.