عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

"فيفا" يقترح إجراء 5 تبديلات في المباراة بسبب "كورونا"

المصدر: زيورخ - رويترز
الاتحاد الدولي لكرة القدم اقترح ذلك لمواجهة ضغط المباريات
رابط مختصر

اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الاثنين السماح للفرق بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، بدلا من ثلاثة كما هو معتاد، بصفة مؤقتة.

وقال "فيفا" إن الفكرة ستساعد في التعامل مع تكدس مباريات الدوري وسط محاولات إكمال الموسم خلال فترة زمنية قصيرة عقب التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الفيفا في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى "رويترز" أن المقترح يجب أن يحظى بموافقة مجلس الاتحاد الدولي وسيتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع بقية منظمي المسابقات.

وتابع: كل فريق ستتاح له إمكانية استخدام خمسة تبديلات خلال المباراة مع احتمالية إضافة تبديل آخر اذا امتدت المباراة لوقت إضافي إن كانت الظروف تسمح بذلك.

كلمات دالّة

#تبديلات, #كورونا, #مباراة, #فيفا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر