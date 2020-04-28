إدخال غوارديولا "الحجر الصحي" بعد حضور جنازة والدته

كشفت صحيفة "التايمز" أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وثمانية لاعبين على الأقل من الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يواجهون إمكانية البقاء في حجر ذاتي لمدة 14 يوما عند العودة لبريطانيا استعدادا لاستئناف المباريات.



وتوقفت منافسات كرة القدم الاحترافية في إنجلترا الشهر الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتستمر إجراءات العزل العام المفروضة من الحكومة البريطانية حتى السابع من مايو على الأقل.



ووسط تطلعات الدوري الإنجليزي الممتاز بالاستئناف في يونيو المقبل، يعود اللاعبون الأجانب والمدربون إلى إنجلترا وقالت الصحيفة إنه على الأرجح سيطلب منهم الالتزام بالعزل الذاتي ضمن خطوات الحد من انتشار الفيروس، وأضافت أن أربعة مدربين على الأقل ولاعبين من عدة أندية سيطبق عليهم نفس الأمر.



وتوجه غوارديولا إلى إسبانيا بعد وفاة والدته هذا الشهر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بينما انتقل ثمانية من لاعبي سيتي إلى بلادهم.



وأعادت فرق أرسنال ووست هام يونايتد وبرايتون فتح ملاعب التدريب الخاصة بالفريق الأول لخوض تدريبات فردية استعدادا لعودة المباريات.