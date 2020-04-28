الحكومة البريطانية ترغب بعودة الدوري في أسرع وقت

كشف وزير في الحكومة البريطانية مسؤول عن الرياضة أنه عقد محادثات مع مسؤولي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف عودة المباريات في أسرع وقت ممكن.

وفي جلسة أمام البرلمان قال أوليفر دودن وزير الثقافة والإعلام والرياضة: أجريت محادثات مع مسؤولي الدوري الممتاز بهدف عودة نشاط كرة القدم في أسرع وقت ممكن لدعم جميع اطراف صناعة كرة القدم، لكن بطبيعة الحال أي خطوة في هذا الإطار يجب أن تتسق مع ارشادات القطاع الصحي.

وتوقف الدوري الممتاز منذ 13 مارس وسيبقى النشاط معلقا حتى 30 أبريل على الأقل بينما فرضت بريطانيا اجراءات العزل العام حتى السابع من مايو، وبعد هذا التاريخ ستراجع الحكومة القيود المفروضة.

لكن ثلاثة أندية لندنية هي أرسال ووست هام وتوتنهام إضافة إلى برايتون أعادت فتح ملاعب التدريب لتسمح لعدد محدود من اللاعبين بالعودة للمران مع الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي.