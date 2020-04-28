القضاء السويسري يحاكم ناصر الخليفي بتهم تتعلق بحقوق البث

أعلن القضاء السويسري يوم الثلاثاء أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، سيمثل أمام المحكمة في سويسرا في سبتمبر المقبل بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وسيمثل أمام المحكمة أيضا كل من جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، والثلاثة متهمون بالفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

واتهم ناصر الخليفي والرجل الثالث الذي يعمل في مجال الحقوق الرياضية، بالتحريض على سوء الإدارة الجائية المشددة تجاه فالك.

وسدد الرجل الثالث الى فالك مبلغ 1,25 مليون يورو على ثلاث دفعات مقابل منح الفرنسي، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، شركة "أم بي أند سيلفا أل تي دي" الإيطالية على الحقوق الإعلامية لكأسي العالم 2018 و2022 وشركة "تافي سبورتس ماركتينغ" اليونانية على الحقوق ذاتها لكأسي العالم 2026 و2030 إضافة إلى بطولات أخرى.

ورفض القضاء السويسري الأربعاء الفائت طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العالم الفيدرالي تقدم به الخليفي، وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.