توتنهام يعلن عن استئناف التدريبات

المصدر: لندن - د ب أ

قرر نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الاثنين، فتح بعض ملاعبه في المركز التدريبي لاستقبال تدريبات اللاعبين بدءا من يوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان المنشور على الموقع الرسمي لتوتنهام يوم الاثنين فإنه سيتم السماح للاعب واحد فقط بالتواجد داخل ملعب التدريب في البداية، وسيحدد النادي عدد اللاعبين الذين سيتواجدون داخل ملعب التدريبات على أساس يومي.

وشدد توتنهام على أن جميع أعضاءه من لاعبين وجهاز فني يتحتم عليهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم داخل ملعب التدريبات.

وأشار البيان : بداية من الثلاثاء سيسمح النادي باستخدام عدد محدود من ملاعبه بالنسبة لأعضاء الفريق الأول للتدريب بشكل فردي بموجب إجراءات صارمة.

وتابع البيان :لن يسمح بتواجد أكثر من لاعب في نفس الوقت داخل ملعب التدريبات، حيث سيستقبل الملعب عدد محدود من اللاعبين في كل يوم.

وأكد البيان : كل لاعب سيتوجه للملعب بشكل منفرد وسيأتي مرتديا زي التدريبات قبل عودته إلى منزله بمجرد انتهاء الحصة التدريبية.

وختم البيان : كل الأنشطة ستتم بموجب التعليمات الحكومية وسيتم المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي طوال الوقت ولن يتم السماح بدخول المباني الموجودة في الموقع.