فيفا يتجه إلى منع "البصق" بعد استئناف المباريات

المصدر: لندن - أ ف ب

لن يكون بمقدور لاعبي كرة القدم ممارسة عادة البصق بعد استئناف المنافسات المعلّقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب البروفيسور ميشال دهوغ رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال دهوغ لصحيفة "تيليغراف" البريطانية: هذه ممارسة شائعة في كرة القدم وليست صحية للغاية. عندما نستهل كرة القدم مجددا، أعتقد أنه يجب تجنب هذا الامر قدر الامكان. يبقى معرفة ما اذا كان ذلك ممكنا.

وتحدث عن خطر توجيه إنذار من قبل الحكام للاعب الذي يقوم بالبصق: يمكن للحكم أن يرفع بطاقة صفراء. هذا أمر غير صحي ويمكنه نشر الفيروس. هذا أحد الأسباب الذي يجعلنا نتوخى الحذر الشديد قبل البدء مرة أخرى. لست متشائما لكني مشكك الآن.

وبحسب الدكتور إيان بريرلي عالم الفيروسات في جامعة كامبريدج : تبقى الكريات اللعابية الحاملة للفيروس على ارض الملعب لعدة ساعات، لذا يمكن للبصق أن ينقل العدوى خلال المباريات.

وحذر بريرلي من طريقة الاحتفال بعد تسجيل الاهداف، المصافحة قبل المباريات وتبادل القمصان بعد نهايتها.