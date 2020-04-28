قرارات الحكومة الإيطالية تخيب آمال مدافع لاتسيو

كشف فرانشيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو الإيطالي أنه يشعر بالصدمة إزاء قرار الحكومة بتأجيل استئناف التدريبات في كرة القدم، وذلك رغم التخفيف الجزئي لحالة الإغلاق العام التي فرضت طوال شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال اللاعب الدولي في تصريحات لإذاعة "لاتسيو ستايل" يوم الثلاثاء : بصراحة شعرنا بالإحباط إزاء هذا القرار. وأعتقد أنني بإمكاني التحدث باسم جميع لاعبي كرة القدم والرياضيين.

وكان إيغلي تاري مدير الكرة بنادي لاتسيو ومارسيلو بارولو لاعب خط وسط الفريق قد وجها انتقادات لوزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، الذي صرح يوم الأحد بأن رياضيي المسابقات الفردية يمكنهم استئناف التدريبات في الرابع من مايو بينما تستأنف تدريبات الرياضات الجماعية في 18 مايو.



ويحتل لاتسيو المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يوفنتوس حامل اللقب، وذلك قبل 12 مرحلة متبقية في المسابقة.