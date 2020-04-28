ليفربول ينعى لاعبه السابق روبنسون

نعى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، مهاجمه السابق مايكل روبنسون الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 61 عاما.

ولعب مهاجم أيرلندا السابق، الذي توج بالدوري وكأس الرابطة وكأس أوروبا مع ليفربول في موسم 1983-1984، أيضا مع برايتون آند هوف ألبيون وكوينز بارك رينجرز وأنهى مسيرته مع أوساسونا الإسباني، وبعدها بقي في إسبانيا وحظي بشهرة كبيرة كمحلل تلفزيوني وناقد ومقدم برامج.

وكتبت عائلة روبنسون على "تويتر": بحزن بالغ، نود إبلاغكم بوفاة مايكل. هذا يترك فراغا كبيرا لكنه أيضا يترك ذكريات لا تحصى من الحب الذي أظهرتموه نحوه.