"يويفا" يمنح الروابط مهلة لتحديد مستقبل الدوريات

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مهلة لروابط الدوريات المحلية حتى 25 مايو لإبلاغه بخطط استئناف المسابقات المحلية بعد توقفها.

وتوقفت كرة القدم في كل الدول الأوروبية الكبرى بسبب جائحة فيروس كورونا ولم يتم استئناف أي مسابقة بعد، لكن اليويفا يرغب في بدء التخطيط للبطولات الأوروبية للموسم الجديد.

وفي خطاب إلى 55 اتحادا، قال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إن أي رابطة ستلغي الموسم ستكون مطالبة بتقديم قائمة بالفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية بحلول يوم 25 مايو.

وكتب تشيفرين في الخطاب: يجب على الاتحادات المحلية أو روابط الدوري المحلية التواصل مع اليويفا بحلول 25 مايو 2020 لكشف خطط استئناف المسابقات المحلية فيما يتعلق بموعد البدء وشكل المسابقة.

وأضاف: في حال إلغاء الموسم المحلي قبل موعده بشكل قانوني فإن يويفا يطلب من الاتحاد المحلي شرحا بحلول 25 مايو 2020 عن الظروف الخاصة وراء إلغاء الموسم بشكل مبكر واختيار الأندية التي ستشارك في البطولات الأوروبية موسم 2020-2021 بناء على المستوى الرياضي لموسم 2019-2020 المحلي.

وتأثرت الرياضة بأكملها بانتشار الوباء وتأجلت بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم حتى العام المقبل وسط توقف تام للمسابقات القارية.

وفي الوقت الذي أبدت فيه بطولات كبيرة مثل الدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي رغبتها في استكمال الموسم، قررت هولندا إنهاء الموسم يوم الجمعة وقالت إن الدوري سيكون بلا بطل كما تقرر إلغاء الصعود والهبوط في قرار تعرض لانتقاد حاد من بعض الأندية.