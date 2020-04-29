إلغاء كأس السوبر الكتالوني

أعلن الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، إلغاء مباراة كأس السوبر الكتالوني للموسم الجاري، وذلك بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن ناديي برشلونة وإسبانيول، سيكون لديهما حق الاعتراض على القرار، باعتبار أنهما طرفا المباراة.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن قراره مستمد من الاتفاق على إيقاف كافة منافسات كرة القدم للموسم الحالي، والتي تم الاتفاق عليها في 23 أبريل الجاري، وهو ما ينطبق على الاتحاد الكتالوني أيضا.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الكتالوني، شهدت فوز جيرونا باللقب، بعدما تغلب على برشلونة 1 - صفر، في المباراة التي أقيمت في ملعب "نوفا كريو ألتا" في مدينة ساباديل.