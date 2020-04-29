إنييستا لا يفكر في الاعتزال

قال النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا إنه لا ينوي إنهاء مسيرته الكروية في الوقت القريب، وذلك في حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه السابق برشلونة الإسباني يوم الأربعاء.

كان لاعب خط الوسط "35 عاما" يتحدث من منزله بمدينة كوبي اليابانية، بعد عامين بالضبط من فوزه بلقبه الأخير مع برشلونة، وبعد أسبوع من إطلاق فيلمه الوثائقي: أندريس إنييستا - البطل غير المتوقع.

وردا على سؤال حول إمكانية قيامه بإتخاذ قرار الاعتزال، قال إنييستا: مازلت أرى أنه شيئا بعيدا . أشعر أنني بحالة جيدة جسديا وذهنيا. ويتملكني الكثير من الشغف.

وانتقل إنييستا لفريق فيسيل كوبي في مايو 2018، وتقرر إيقاف موسمه الثاني مع النادي، عقب تعليق منافسات الدوري الياباني بعد مرور مرحلة واحدة فقط من عمره بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف إنييستا: نحن في المنزل، نتبع التعليمات ونأمل في العودة إلى النشاط اليومي والوضع الطبيعي.انتهزنا الفرصة لقضاء الكثير من الوقت مع العائلة ، وهو أمر لا نملكه عادةً.

وأوضح النجم الإسباني : الوضع هنا هادئ في اليابان لأن الأرقام ليست مرتفعة،في إشارة إلى الإصابات بكورونا.

وذكر: قبل أسبوعين، تم تشديد حالة الإغلاق لمنع انتشار الفيروس، ونحن ننتظر حتى نرى ما سيحدث الآن.

وتأمل رابطة الدوري الياباني في استئناف النشاط الكروي في التاسع من مايو القادم، فيما كشف إنييستا: في كوبي، وجدنا مدينة هادئة ومريحة وشعرنا بالترحيب من الجميع.